Hadir di FLEI 2025, 8 Brand Kuliner Korea Tantang Pasar Muslim Lokal

jpnn.com, JAKARTA - Delapan perusahaan kuliner asal Korea Selatan, tampil percaya diri di ajang Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) 2025 yang digelar di Nusantara International Convention (NICE) PIK 2, Jakarta, pada 10–12 Oktober 2025.

Keikutsertaan mereka menegaskan ambisi Korea untuk menembus pasar kuliner Muslim terbesar di dunia, yaitu Indonesia.

Pameran yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade ini menjadi wadah penting bagi pelaku usaha global yang ingin memperluas jaringan bisnis waralaba.

Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT) di bawah Kementerian Pertanian, Pangan, dan Urusan Pedesaan Korea Selatan memanfaatkan momentum ini dengan menggandeng delapan perusahaan kuliner terkemuka untuk memperkenalkan cita rasa khas K-Food kepada masyarakat Indonesia.

Tahun ini, Paviliun Terpadu Korea kembali menjadi magnet bagi pengunjung. Beragam hidangan populer, seperti tteokbokki, gimbap, ayam goreng, hingga pizza dan kopi disajikan langsung di lokasi.

Sesi pencicipan yang interaktif membuat area ini ramai didatangi pengunjung yang penasaran dengan rasa autentik kuliner Negeri Ginseng tersebut.

“Saya datang lagi tahun ini karena punya kesan yang baik terhadap stan kuliner Korea di tahun lalu,” ujar Farhan, salah satu pengunjung yang mengaku gemar mencoba berbagai sajian Korea di pameran itu.

Antusiasme tak hanya datang dari pengunjung, tetapi juga para pelaku bisnis. Ibu Dewi, pembeli yang menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan salah satu perusahaan ayam goreng Korea, menilai potensi kuliner Korea di Indonesia sangat menjanjikan.