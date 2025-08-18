Close Banner Apps JPNN.com
Hadir di Forum IGC 2025, IDSurvey Dukung Akselerasi Transformasi Indonesia Menuju Ekonomi Hijau

Senin, 18 Agustus 2025 – 13:04 WIB
PT IDSurvey mendukung agenda pembangunan berkelanjutan melalui keikutsertaan aktif dalam Indonesia Green Connect (IGC) 2025 Business & Policy Dialogue Forum, yang digelar di Aula Timur Institut Teknologi Bandung (ITB), pada Kamis (7/8). Foto dok IDSurvey

jpnn.com, BANDUNG - PT IDSurvey mendukung agenda pembangunan berkelanjutan melalui keikutsertaan aktif dalam Indonesia Green Connect (IGC) 2025 Business & Policy Dialogue Forum, yang digelar di Aula Timur Institut Teknologi Bandung (ITB), pada Kamis (7/8).

IDSurvey merupakan Holding Jasa Survei yang bergerak di bidang testing, inspection dan certification memiliki anak perusahaan diantaranya BKI, SUCOFINDO dan Surveyor Indonesia.

Forum strategis yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ini mempertemukan para pemimpin lintas sektor mulai dari pemerintah, akademisi, industri, hingga pelaku inovasi dan pengambil kebijakan untuk berdialog strategis mengenai isu pembangunan berkelanjutan.

Dalam panel bertema "Transformasi Indonesia: Jalur Ekonomi Hijau dan Visi Kepemimpinan Eksekutif", Direktur Utama IDSurvey, Arisudono, turut menjadi pembicara bersama perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina dan PT PLN.

Dalam paparannya, Arisudono fokus membahas mengenai pengaruh integrasi dan transparansi data terhadap transisi ekonomi hijau dalam tema: Building a Data-Driven and Inclusive Vision for Indonesia’s Green Economic Transformation.

“Menurut hemat kami terdapat setidaknya 6 penggerak strategis utama transisi ekonomi hijau yaitu dengan memperkuat kerangka kebijakan dan regulasi, transparansi dan system monitoring data, inklusivitas pembiayaan hijau, pengembangan infrastruktur dan teknologi, peran aktif stakeholder dan masyarakat, serta penguatan kapabilitas tenaga kerja,” ujar Arisudono.

IDSurvey percaya bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci akselerasi inovasi teknologi hijau.(chi/jpnn)

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

