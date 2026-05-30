Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Hobi

Hadir di Gandaria City, Spokats Jadi Rumah Baru Brand Sepatu Lokal

Sabtu, 30 Mei 2026 – 13:43 WIB
Hadir di Gandaria City, Spokats Jadi Rumah Baru Brand Sepatu Lokal - JPNN.COM
Peresmian gerai Spokat by Grebe di Gandaria City, Jakarta Selatan. Foto: Djainab Natalia Saroh/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Meningkatnya minat masyarakat terhadap produk lokal mendorong lahirnya berbagai inovasi di sektor ritel, termasuk industri footwear nasional.

Salah satunya melalui kehadiran Spokats yang mengusung konsep multi-brand untuk mempertemukan berbagai merek sepatu lokal dengan konsumen dalam satu tempat.

Spokats hadir sebagai ruang kolaborasi bagi pelaku industri sepatu lokal untuk memperluas jangkauan pasar sekaligus membangun komunitas yang lebih kuat di tengah pertumbuhan industri kreatif Indonesia.

Baca Juga:

Founder Spokats by Grebe Muhammad Triangga, mengatakan masih banyak konsumen yang ingin membeli sepatu lokal, tetapi kesulitan menemukan berbagai pilihan produk secara langsung dalam satu lokasi.

Menurut dia, sebagian besar brand lokal masih mengandalkan penjualan daring, sementara konsumen tetap membutuhkan pengalaman melihat dan mencoba produk sebelum memutuskan membeli.

Karena itu, Spokats menghadirkan konsep curated multi-brand store yang mengumpulkan berbagai merek sepatu lokal dalam satu titik yang mudah diakses masyarakat.

Baca Juga:

Mengusung semangat "Where Local Takeover", Spokats menghadirkan beragam kategori produk mulai dari sneakers, lifestyle, sport, hingga casual footwear.

Sejumlah merek yang bergabung antara lain Ardiles, Kanky, Ortuseight, Brodo, Weidenmann Urban, Kluk, Majeed, Cosmonauts, Umbre, Motiviga, Stayhoops, hingga Starstruck.

Spokats hadir sebagai wadah brand sepatu lokal untuk menjangkau pasar dan konsumen lebih luas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Spokats  industri sepatu  footwear  sepatu lokal  Arie Untung  produk lokal  Mal Gandaria City 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp