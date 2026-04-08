Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Komersial

Hadir di GIICOMVEC 2026, Hino Meluncurkan Bus Berpenggerak 4x4 Terbaru

Rabu, 08 April 2026 – 15:24 WIB
jpnn.com, JAKARTA PUSAT - PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) meluncurkan Bus 136 MDBL 4x4 pada ajang GIICOMVEC 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Kehadiran bus tersebut merupakan momen penting karena yang pertama memiliki penggerak sistem penggerak 4x4.

Bus terbaru itu dirancang khusus untuk mendukung operasional di medan berat seperti di Perkebunan dan Pertambangan, yang membutuhkan kendaraan tangguh dengan kemampuan melintasi berbagai kondisi medan ekstrem.

Wakil Presiden Direktur HMSI, Alex Sutisna mengungkapkan bus ini dirancang untuk mendukung operasional di medan berat seperti Perkebunan dan Pertambangan, yang membutuhkan kendaraan tangguh dengan kemampuan melintasi berbagai kondisi medan ekstrem.

Hino memahami bahwa setiap sektor industri memiliki kebutuhan operasional yang berbeda. Kami ingin memberikan solusi transportasi yang aman dan andal bagi perusahaan perkebunan ataupun pertambangan dalam mendukung mobilitas para pekerja di area operasional yang memiliki medan berat,” ujar Alex di sela peluncuran, Rabu.

Hino Bus 136 MDBL 4x4 adalah kendaraan yang dirancang untuk mengangkut pekerja dari area mess atau kantor menuju lokasi operasional yang memiliki kondisi medan yang berat.

Berbeda dengan bus pada umumnya, kendaraan ini memiliki sistem penggerak 4x4.

Bus itu juga dilengkapi dengan stabilizer depan serta lebar jejak roda depan yang lebih luas untuk meningkatkan stabilitas kendaraan dan mengurangi body roll, serta ground clearance tinggi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hino Bus  GIICOMVEC 2026  Bus Hino 4x4  HMSI 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp