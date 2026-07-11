Hadir di HUT ke-46 Dekranas, Selvi Gibran Ajak Pengurus Fokus Pembinaan Kualitas Perajin

jpnn.com, MAKASSAR - Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Selvi Gibran Rakabuming, membuka puncak syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 Dekranas di Trans Studio Mall (TSM) Makassar, Jumat (10/7).

Selvi tampil mengenakan Baju Bodo bernuansa merah muda lengkap dengan hiasan bando khas Bugis-Makassar.

Langkah ini diikuti oleh jajaran pengurus, termasuk Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian dan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang turut mengenakan busana adat setempat.

Di hadapan lebih dari 3.000 pengurus Dekranas dan Dekranas Daerah (Dekranasda) se-Indonesia, Selvi menekankan pentingnya pergeseran fokus dari kuantitas kegiatan seremonial menuju kualitas pembinaan yang berdampak nyata bagi perajin lokal.

Mengusung tema "Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia", acara ini menjadi momentum krusial bagi kebangkitan sektor kriya nasional.

Dalam sambutannya, Selvi memberi apresiasi kepada Kota Makassar sebagai tuan rumah yang dinamis dan kaya budaya.

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"Makassar selalu menarik perhatian. Hari ini kami tampil berwarna-warni sesuai ciri khas masyarakat Makassar. Semua tampil cantik dan memukau. Kalau orang Makassar bilang, cantik na ngaseng, kalau orang Bugis bilang, mancentik manengki," ujar Selvi.

Dia juga memberikan catatan bagi arah pergerakan organisasi ke depan.