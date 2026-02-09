Hadir di IIMS 2026, Changan Tawarkan Promo Eksklusif Untuk Deepal S07 dan Lumin

jpnn.com, JAKARTA - Changan menandai debutnya di pasar otomotif Indonesia lewat ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Bertempat di Booth B1, Hall B, JIExpo Kemayoran, Changan tancap gas menghadirkan dua model andalan, Changan Lumin dan Deepal S07, lengkap dengan beragam promo eksklusif.

Mengusung tema “Sharing the Future”, kehadiran Changan di IIMS 2026 menjadi momentum penting untuk memperkenalkan harga resmi produknya ke publik tanah air.

CEO Changan Indonesia, Setiawan Surya, menyebut pameran sebagai langkah awal Changan dalam menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia, dari kendaraan listrik perkotaan hingga SUV listrik premium.

Secara harga, Changan Lumin dipasarkan dengan banderol Rp183 juta, sementara Deepal S07 dilepas Rp599 juta on the road Jakarta.

Menariknya, setiap pembelian selama pameran dibekali garansi jangka panjang.

Lumin, tersedia garansi komponen utama kendaraan listrik hingga 8 tahun atau 120.000 km, ditambah garansi kendaraan 6 tahun serta layanan servis gratis selama 4 tahun.

Sementara itu, Deepal S07 menawarkan paket purna jual yang lebih agresif.