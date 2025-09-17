Hadir di IMOS 2025, FIFGroup Tebar Banyak Promo

jpnn.com, JAKARTA - FIFGroup bagian dari Astra Financial, kembali memeriahkan Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025 yang digelar pada 24-28 September 2025 di ICE BSD, Tangerang,

Selama pameran nanti, FIFGroup menyuguhkan berbagai promo yang menguntungkan pengunjung.

“Tahun ini spesial karena bertepatan dengan HUT ke-36 FIFGroup. Partisipasi kelima kami di IMOS bukan sekadar hadir, tetapi bukti komitmen berkelanjutan perusahaan sejalan semangat #BarengMeraihImpian,” ucap Direktur FIFGroup Daniel Hartono, di Jakarta, Selasa

Sejumlah promo menarik yang dihadirkan meliputi potongan cicilan motor Honda hingga Rp 12,3 juta.

Lalu, untuk FIFAstra memberikan cashback angsuran Rp 600 ribu dan cashback tambahan Rp 1 juta bagi pemilik akun AstraPay.

Selain FIFGroup, unit usaha lainnya seperti SPEKTRA juga menyediakan promo pembiayaan elektronik dan gadget tanpa DP maupun biaya admin.

Bagi yang membutuhkan dana tunai, DANASTRA menawarkan promo cashback saldo AstraPay hingga Rp 500 ribu untuk 50 pelanggan pertama yang mengajukan.

Di lini unit usaha pembiayaan microfinancing yang didukung oleh FINATRA, tersedia promo potongan cicilan hingga Rp 40 juta untuk pembiayaan sebesar Rp 150 juta dengan pilihan tenor serba 4, yakni cicilan selama 24, 34, 40, 44, dan 54 bulan, memberi kemudahan dalam merencanakan pembayaran.