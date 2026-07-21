Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Hadir di INAMARINE 2026, Imagina Tawarkan Solusi Menjaga Kualitas Biodiesel

Selasa, 21 Juli 2026 – 17:11 WIB
Hadir di INAMARINE 2026, Imagina Tawarkan Solusi Menjaga Kualitas Biodiesel - JPNN.COM
Imagina diperkenalkan di INAMARINE 2026 sebagai solusi menjaga kualitas biodiesel dan mesin diesel. Foto: Biochem

jpnn.com, JAKARTA - Biochem by Prasetia memperkenalkan Imagina, aditif biodiesel berbasis alami minyak atsiri, pada ajang INAMARINE 2026 yang akan digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 28–30 Juli 2026.

Peluncuran solusi tersebut dilakukan sebagai respons terhadap tantangan industri maritim dalam menjaga kualitas biodiesel yang berpengaruh terhadap keandalan operasional kapal dan kinerja mesin diesel.

Biochem menjelaskan biodiesel yang disimpan dalam waktu lama berpotensi mengalami oksidasi, peningkatan kandungan air, pertumbuhan mikroba, serta pembentukan endapan.

Baca Juga:

Kondisi tersebut dapat menyumbat filter, meninggalkan deposit pada injektor, dan menurunkan performa mesin.

Selain berdampak pada kinerja mesin, penurunan kualitas biodiesel juga berisiko meningkatkan kebutuhan perawatan serta memicu downtime yang dapat mengganggu operasional armada.

Melalui Imagina, Biochem menawarkan solusi untuk membantu menjaga kualitas biodiesel dengan mengontrol kandungan air, mengurangi risiko pertumbuhan mikroba, serta mencegah terbentuknya endapan dan deposit pada sistem bahan bakar.

Baca Juga:

Head of Business Development Biochem PT Prasetia Dwidharma, Ismy Agustin, mengatakan kualitas bahan bakar menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga keandalan operasional di sektor maritim.

Dalam industri maritim, bahan bakar merupakan salah satu komponen penting yang menentukan keandalan operasional. Biodiesel yang mengalami penurunan kualitas dapat memengaruhi sistem bahan bakar dan performa mesin.

Imagina diperkenalkan di INAMARINE 2026 sebagai solusi menjaga kualitas biodiesel dan mesin diesel.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   industri maritim  INAMARINE 2026  biodiesel  Imagina  Biochem by Prasetia  Biochem 
BERITA INDUSTRI MARITIM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp