Hadir di Indo Build Tech 2026, EZVIZ Ajak Pengunjung Mencoba Kenyamanan SmartEZtCombo

jpnn.com, JAKARTA - EZVIZ kini hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui partisipasinya dalam ajang pameran teknologi bangunan terbesar di Indonesia, Indo Build Tech (IBT) 2026.

Pameran ini berlangsung pada 8–12 Juli 2026 di Hall Nusantara, Booth NA-3, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Selatan.

Country Manager EZVIZ Indonesia Paul Fang menyatakan lewat partisipasi ini, EZVIZ mengajak seluruh pengunjung merasakan langsung sinergi ekosistem smart home terintegrasi melalui konsep "Seamless Living, Smarter Protection".

“Keduanya menggabungkan kenyamanan aktivitas sehari-hari dengan perlindungan keamanan premium,” ungkap Paul Fang di Jakarta, Kamis (9/7).

EZVIZ meyakini hunian modern membutuhkan ekosistem perangkat pintar yang saling terhubung, bukan sekadar perangkat yang berdiri sendiri.

Karena, kata Paul, melalui satu aplikasi terpadu, seluruh perangkat EZVIZ dapat bekerja secara seamless dan responsif untuk membantu pengguna mencegah potensi risiko keamanan sebelum terjadi.

Baca Juga: Schneider Electric Bawa Inovasi Hunian Modern ke IndoBuildTech Expo 2026

“Komitmen inovasi ini sejalan dengan pesan regional EZVIZ, yaitu ‘Easier Days, Safer Nights’,”ucap Paul.

Dia menyebut kehadiran EZVIZ di IBT 2026 menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk membawa kampanye #SmartEZtCombo lebih dekat kepada masyarakat melalui konsep 'Seamless Living, Smarter Protection'.