JPNN.com - Otomotif - Motor

Hadir di Indonesia, Aksesori Motor Adventure Jerman SW-Motech Ramaikan IMHAX 2025

Kamis, 13 November 2025 – 17:07 WIB
Aksesori motor adventure asal Jerman, SW-Motech meramaikan IMHAX 2025. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Pencinta motor dan penjelajah jalanan Nusantara kini bisa tersenyum lebar. Brand aksesori touring dan adventure premium asal Jerman, SW-Motech, resmi hadir di Indonesia.

SW-Motech hadir di Indonesia melalui PT. One3 Jaya Indonesia sebagai distributor resmi.

Kabar tersebut menjadi angin segar bagi komunitas touring dan adventure riding tanah air yang selama ini harus memesan produk SW-Motech dari luar negeri.

Kini, seluruh lini produk dengan kualitas internasional bisa didapatkan langsung di Indonesia—tanpa repot dan tanpa menunggu lama.

Didirikan pada 1999 di Rauschenberg, Jerman, SW-Motech dikenal sebagai pionir dalam dunia perlengkapan touring.

Nama mereka melejit berkat inovasi dan ketahanan produk yang telah menemani banyak rider dalam perjalanan lintas benua.

Dari luggage system, crash bar, tank bag, hingga perlengkapan ergonomi, semua dirancang dengan presisi khas Jerman: kuat, fungsional, dan berdesain elegan.

“Indonesia adalah salah satu pasar terbesar untuk komunitas touring dan adventure riding di Asia Tenggara."

SW-Motech hadir di Indonesia melalui PT. One3 Jaya Indonesia sebagai distributor resmi. Hadir di IMHAX 2025

