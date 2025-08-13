Hadir di Indonesia, Comfee Merilis AC Gusto

jpnn.com, JAKARTA - Comfee - merek peralatan rumah tangga yang sukses di Eropa, Amerika Utara, Amerika Latin, dan Asia, memasuki pasar Indonesia.

Comfee memulai jejak bisnisnya dengan meluncurkan lini pendingin ruangan andalan yaitu AC Comfee Gusto.

AC tersebut dirancang khusus untuk generasi muda dan pasar Asia, terutama kawasan ASEAN yang memiliki bonus demografi anak muda melimpah.

“Sebagai negara beriklim tropis yang sangat besar, Indonesia menjadi pangsa pasar menjanjikan bagi Comfee."

"Untuk itu kami hadir menjawab kebutuhan rumah tangga generasi muda dalam menyediakan pendingin ruangan dengan teknologi mutakhir,” kata Head of Sales AC Comfee Indonesia Ighvar Rabbighfirly dalam keterangannya, Rabu (13/8).

Melalui slogan “Live Joyfully with Comfee”, kata dia, Comfee membawa misi menghadirkan teknologi pendinginan yang bukan hanya fungsional, tetapi juga penuh makna dan ekspresi.

Desain elegan dan fitur canggih pada Comfee Gusto dihadirkan untuk mencerminkan nilai-nilai generasi muda masa kini yakni kenyamanan, kemudahan modern, kesenangan emosional, dan kebebasan berekspresi.

Kesuksesan Comfee di pasar global telah terbukti dengan pencapaian posisi nomor satu dalam penjualan unit AC di Jerman.