Hadir di Indonesia Games Expo 2025, Taro x Pokemon Tawarkan Koleksi Stiker Eksklusif

jpnn.com, TANGERANG - Ajang Indonesia Games Expo 2025 menjadi momentum kolaborasi antara produk cemilan ringan Taro dengan Pokemon.

Dalam kolaborasi ini, para pengunjung yang hadir berkesempatan mendapatkan produk eksklusif, mengikuti tantangan seru, serta mengoleksi 16 stiker kolaborasi spesial Taro x Pokemon.

“Kami ingin membangun kesadaran dan antusiasme publik terhadap Taro x Pokemon,” kata Dirut PT FKS Food Sejahtera Tbk. Gerry Mustika di sela-sela Indonesia Games Expo 2025, Sabtu (4/10).

Melalui kolaborasi Taro x Pokemon, dia mengajak para pengunjung mendapatkan program aktivasi berupa booth interaktif, aktivitas panggung, gamifikasi, serta hadiah menarik berupa stiker koleksi Pokemon yang hanya tersedia di IGX.

“Kami menggandeng Pokemon karena ikon internasional ini memiliki jutaan penggemar lintas generasi,” ujarnya.

Untuk mendapatkan sticker khusus, pengunjung dapat menukarkan tiket IGX dengan satu bungkus Taro Snack ukuran reguler secara gratis.

Selanjutnya, tim penjualan Taro akan mengajak pengunjung mengikuti berbagai aktivitas booth untuk mendapatkan stiker Pokemon eksklusif.

