JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Hadir di IPB Career Days 2026, EIGER Adventure Land Banjir Pelamar Kerja

Rabu, 18 Februari 2026 – 21:51 WIB
Hadir di IPB Career Days 2026, EIGER Adventure Land Banjir Pelamar Kerja - JPNN.COM
Eiger Adventure (Eiger) hadir di IPB Career Days 2026 (ILUSTRASI). Foto: dok Eiger

jpnn.com, BOGOR - EIGER Adventure Land berpartisipasi dalam IPB Career Days 2026 yang digelar oleh Himpunan Alumni Sekolah Vokasi (HA SV) melalui Alumni Career Center (ACC) pada 4-5 Februari 2026 di Graha Widya Wisuda (GWW) IPB University.

Melalui partisipasi ini, EIGER Adventure Land membuka ruang interaksi bagi mahasiswa, alumni, dan talenta muda untuk menjajaki peluang karier bermakna di industri ekowisata dengan menyediakan lebih dari 150 posisi dalam periode rekrutmen.

Selama dua hari pelaksanaan, booth EIGER Adventure Land dikunjungi hampir 1.000 orang.

Dari rangkaian interaksi tersebut, perusahaan menerima lebih dari 300 lamaran secara langsung, berkontribusi terhadap total sekitar 6.000 pelamar yang masuk melalui portal online selama periode rekrutmen berlangsung.

Melalui sesi job dating, sharing session, aktivitas interaktif, serta instalasi wishing tree, peserta diajak mengenal lebih dekat visi dan misi perusahaan dalam menghadirkan pengalaman petualangan bermakna, sekaligus menciptakan dampak berkelanjutan melalui aktivitas berbasis alam.

Bagi EIGER Adventure Land, pengembangan talenta tidak hanya berfokus pada kompetensi profesional, tetapi juga pada karakter, integritas, serta keselarasan nilai sebagai fondasi budaya organisasi yang kuat dan bertanggung jawab.

“Membangun organisasi tidak hanya tentang kemampuan, tetapi juga karakter. Setiap individu yang bergabung bersama EIGER Adventure Land merepresentasikan nilai yang kami junjung dan berkontribusi dalam menghadirkan pengalaman bermakna bagi masyarakat serta lingkungan,” ujar Imanuel Wirajaya, Direktur Utama EIGER Adventure Land.

Direktur ACC SV IPB University, Zakky Ahmad Wahyudi, menuturkan IPB Career Days dirancang tidak hanya sebagai ajang rekrutmen, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran karier dan penguatan jejaring profesional.

