Hadir di JAFF 2025, Agak Laen: Menyala Pantiku! Kumpulkan Donasi untuk Korban Banjir Bandang

jpnn.com, YOGYAKARTA - Setelah berhasil melewati raihan angka penonton 1,8 juta lebih dalam empat hari penayangan di bioskop Indonesia, film Agak Laen: Menyala Pantiku! terus memberikan kejutan.

Terbaru, kwartet Agak Laen yakni, Bene Dion, Boris Bokir, Indra Jegel, dan Oki Rengga bersama penulis dan sutradara Muhadkly Acho serta duo produser Ernest Prakasa dan Dipa Andika membuat gemuruh di gelaran JAFF Market & JAFF 2025.

Pada 30 November 2025, kwartet Agak Laen mengajak para pengunjung JAFF Market 2025 untuk bermain gim Roblox bersama.

Rumah produksi Imajinari bersama kwartet Agak Laen secara khusus membuat map di Roblox yang menyimulasikan set panti jompo seperti yang menjadi dalam latar film Agak Laen: Menyala Pantiku!.

Tidak berhenti di situ, gebrakan berikutnya adalah kwartet Agak Laen melelang poster bertanda tangan dari para pemain dan kru, yang seluruh hasil lelang didonasikan untuk para korban banjir yang ada di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Poster pun berhasil terlelang Rp22 juta.

“Berapa pun hasilnya, akan kami sumbangkan ke korban bencana banjir bandang yang ada di Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Aceh,” kata Boris Bokir.

“Semoga sumbangannya menjadi berkat dan bisa menolong saudara-saudara kita yang ada di sana,” tambah Bene Dion.

Seusai proses lelang, kwartet Agak Laen Bersama Filmmaker Agak Laen: Menyala Pantiku! pun menyapa masyarakat yang telah memenuhi booth Imajinari di Jogja Expo Center, yang menjadi lokasi JAFF Market 2025.