Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Food

Hadir di Jakarta, Encik Tan Bawa Cita Rasa Hawker Singapura

Jumat, 06 Maret 2026 – 15:08 WIB
Hadir di Jakarta, Encik Tan Bawa Cita Rasa Hawker Singapura - JPNN.COM
Chicken Char Siew Curry Rice, salah satu menu Encik Tan. Foto: dok. Encik Tan

jpnn.com, JAKARTA - Brand kuliner asal Singapura, Encik Tan, resmi membuka gerai internasional pertamanya di Jakarta.

Gerai yang berlokasi di Pondok Indah Mall 3, ini  menjadi langkah awal ekspansi global perusahaan induknya, Fei Siong Group, ke pasar Indonesia.

Selama bertahun-tahun, Encik Tan dikenal sebagai salah satu destinasi kuliner populer di Singapura yang menyajikan berbagai hidangan mi dan makanan khas hawker.

Baca Juga:

Menu yang ditawarkan mengusung konsep comfort food dengan cita rasa autentik yang praktis, mengenyangkan, dan terjangkau bagi masyarakat.

Melalui pembukaan gerai di Jakarta, masyarakat Indonesia kini dapat menikmati sajian khas hawker Singapura tanpa harus bepergian ke luar negeri.

Beberapa menu yang disajikan tetap mempertahankan karakter asli Encik Tan, dengan penyesuaian tertentu agar lebih sesuai dengan selera konsumen lokal.

Baca Juga:

Indonesia dipilih sebagai tujuan ekspansi internasional pertama karena dinilai memiliki budaya kuliner yang kuat serta pasar urban yang dinamis.

Tingginya minat masyarakat terhadap makanan Asia, termasuk hidangan khas Singapura, menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam memasuki pasar Indonesia.

Encik Tan memperluas ekspansi global dengan membuka gerai internasional pertama di Jakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Encik Tan  Brand kuliner  Fei Siong Group  gerai makanan 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp