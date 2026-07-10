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Hadir di Jakarta, Weplay Universe Jadi K-Entertainment Space Pertama di Indonesia

Jumat, 10 Juli 2026 – 07:04 WIB
Hadir di Jakarta, Weplay Universe Jadi K-Entertainment Space Pertama di Indonesia - JPNN.COM
K-Entertainment Space pertama di Indonesia, Weplay Universe mengumumkan pembukaan resmi di Central Park Mall 2, Jakarta Barat. Foto: dok PT Korea Global Entertainment

jpnn.com, JAKARTA - K-Entertainment Space pertama di Indonesia, Weplay Universe mengumumkan pembukaan resmi di Central Park Mall 2, Jakarta Barat.

Commercial & Operational Director, PT Korea Global Entertainment Lailatul Zubaidah mengatakan lewat konsep hiburan interaktif, Weplay Universe menghadirkan pengalaman baru yang memadukan teknologi, musik, kreativitas, komunitas dan hiburan dalam satu destinasi.

Laila mengatakan kehadiran Weplay Universe dilatarbelakangi oleh perubahan gaya hidup generasi muda yang kini menjadikan pusat hiburan sebagai ruang untuk berkumpul, berekspresi, membangun komunitas serta menciptakan pengalaman yang dapat dibagikan melalui media sosial. 

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“Weplay Universe menjawab kebutuhan tersebut dengan menghadirkan pengalaman KEntertainment yang autentik, interaktif dan relevan dengan gaya hidup masyarakat Indonesia,” ujar Laila.

Dia menyebut Indonesia sendiri merupakan salah satu pasar dengan komunitas pencinta budaya Korea terbesar di dunia. 

Antusiasme terhadap K-Pop, K-Drama hingga berbagai tren budaya Korea terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. 

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“Melihat perkembangan tersebut, Weplay Universe hadir sebagai destinasi yang memungkinkan pengunjung merasakan pengalaman hiburan ala Korea secara langsung tanpa harus bepergian ke luar negeri,” jelas dia.

Laila menyebut berbeda dari pusat hiburan konvensional, Weplay Universe dirancang sebagai ruang yang mendorong interaksi sosial, kreativitas dan partisipasi aktif pengunjung. 

K-Entertainment Space pertama di Indonesia, Weplay Universe mengumumkan pembukaan resmi di Central Park Mall 2, Jakarta Barat.

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TAGS   karaoke modern  K-Entertainment Space  Weplay Universe  K-pop  media sosial  Dansnap 

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