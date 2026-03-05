Close Banner Apps JPNN.com
Hadir di Jambi, ZCorner Kampung Ramadan Dukung Pemberdayaan UMKM Mustahik

Kamis, 05 Maret 2026 – 15:34 WIB
ZCorner Kampung Ramadan Hadir di Jambi, Dukung Pemberdayaan UMKM Mustahik. Foto: Baznas

jpnn.com, JAMBI - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) meluncurkan program ZCorner Kampung Ramadan di Taman Banjuran Budayo, Kota Jambi, baru-baru ini.

Program ini ditujukan untuk mendorong peningkatan ekonomi mustahik pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta memperluas akses pemasaran produk selama Ramadan.

Ketua Baznas Noor Achmad menjelaskan ZCorner merupakan strategi pemberdayaan ekonomi berbasis keramaian dengan menghadirkan pusat usaha di lokasi strategis.

Baca Juga:

“Karena intinya adalah di situ ada keramaian, di situ ada potensi. Harga di Z-Corner ini tidak mahal, bahkan bisa bersaing dan lebih murah. Ini bukan hanya tempat kuliner, tetapi juga tempat wisata dan dakwah zakat,” ujar Noor Achmad, dalam keterangannya, Rabu (5/3).

Dia menyampaikan, secara nasional ZCorner Kampung Ramadan digelar serempak di 12 titik yang tersebar di delapan provinsi dan 12 kabupaten/kota.

Program tersebut mengusung konsep pusat kuliner halal sebagai ruang pemberdayaan ekonomi mustahik.

Baca Juga:

Khusus di Kota Jambi, ZCorner diisi oleh 15 stan kuliner yang dikelola mustahik binaan Baznas.

Setiap stan menawarkan menu berbeda untuk menghindari persaingan langsung antarpelaku usaha dan menciptakan saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan pengunjung.

ZCorner Kampung Ramadan di Kota Jambi hadir untuk mendorong ekonomi mustahik UMKM.

