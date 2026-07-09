Hadir di KBRI Dili, Megawati Bertemu Eks Kader PDI Timor Timur

jpnn.com, JAKARTA - Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri hadir dalam acara makan malam sekaligus ramah tamah di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Dili, Timor Leste.

Tampak ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bermukim di Dili dan sekitarnya turut hadir dalam acara tersebut.

Hadir juga barisan warga lokal Timor Leste yang dahulu menjadi pengurus PDI Timor Timur sebelum referendum pemisahan tahun 1999.

Megawati mengaku tersentuh bisa berada di gedung KBRI Dili dan meminta kantor dibuka lebar untuk mengayomi seluruh rakyat Indonesia di Timor Leste.

Selain itu, Megawati juga mengingatkan seluruh warga yang hadir untuk selalu menjaga kehormatan bangsa dan bangga dengan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Dalam acara, beberapa perwakilan eks pengurus PDI masa lalu memperoleh kesempatan naik ke atas panggung membagikan refleksi dan catatan sejarah mereka.

Testimoni pertama dibawakan oleh Martin Anastasio, mantan pengurus PDI Perjuangan Timor Timur periode 1996–2000.

Dengan suara bersemangat, Martin mengenang kembali beratnya dinamika politik serta berbagai upaya tekanan dan intimidasi yang harus dihadapi para pengurus partai di daerah menjelang gejolak referendum 1999.