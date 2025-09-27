Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Hadir di Kota Gudeg, Sekolah Dian Harapan Mampu Tampung 800 Siswa

Sabtu, 27 September 2025 – 20:14 WIB
Hadir di Kota Gudeg, Sekolah Dian Harapan mampu nenampung 800 siswa yang memiliki jenjang TK hingga SMA. Foto dok. SDH

jpnn.com, YOGYAKARTA - Sekolah Dian Harapan Jogja (SDH Jogja) resmi diluncurkan dan mulai menerima siswa-siswi baru pada bulan Juli 2026. Sekolah yang memiliki kapasitas 800 siswa tersebut memiliki jenjang dari tingkat TK hingga SMA (K–12). 

Lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH), berlokasi di Lippo Plaza Jogja, kawasan jalan Laksda Adisucipto, jalur utama Yogyakarta.

 “Ini wujud nyata komitmen kami untuk menghadirkan pendidikan Kristen modern, dan mempersiapkan generasi masa depan," kata Presiden Universitas Pelita Harapan (UPH) dan Trustee YPPH, Dr. Stephanie Riady, Sabtu (27/9).

Dia mengatakan, Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan budaya memberi tempat yang sangat tepat untuk menumbuhkan siswa yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter, dan siap melayani masyarakat.

"Sekolah ini memiliki kurikulum modern dan relevan yang mendorong keterampilan berpikir kritis, kreatif, adaptif," ujarnya. 

Sementara itu, Direktur Nasional Sekolah Dian Harapan menjelaskan SDH Jogja hadir bukan hanya sebagai sekolah, tetapi sebagai komunitas belajar yang hidup. 

Pihaknya berkomitmen membangun suasana hangat, relasi yang erat, serta pengajaran yang relevan dan berakar pada iman. 

"Harapan kami, anak-anak yang belajar di sini akan tumbuh menjadi generasi berpengetahuan, hati yang benar, dan keterampilan untuk berdampak bagi keluarga, masyarakat, serta bangsa," katanya.

