Hadir di Malaysia, Kimpton Bawa Konsep Perpaduan Jiwa & Dinamika Kota

jpnn.com, JAKARTA - Kimpton, merek hotel mewah yang merupakan bagian dari portfolio IHG Hotels and Resorts’ melakukan debutnya di Malaysia melalui pembukaan Kimpton Naluria Kuala Lumpur.

General Manager Kimpton Naluria Kuala Lumpur Paul Cunningham mengatakan hotel ini hadir sebagai landmark baru yang ikonis di distrik Tun Razak Exchange (TRX).

“Pembukaan Kimpton Naluria Kuala Lumpur bukan sekedar menandai kehadiran destinasi baru bagi merek kami, tetapi juga komitmen untuk menghadirkan ciri khas Kimpton secara global, yaitu properti yang unik dengan pengalaman tamu yang benar-benar personal,” ujar Paul dikutip, Senin (9/2).

Dia melanjutkan melalui ruang-ruang yang menginspirasi, konsep kuliner yang istimewa, serta keramahan khas Kimpton, pihaknya berharap dapat menciptakan pengalaman yang tak terlupakan sekaligus membangun koneksi antarmanusia yang bermakna, dengan mencerminkan jiwa dan karakter Kuala Lumpur.

Didirikan di San Francisco pada 1981, Kimpton telah berkembang menjadi merek global yang dikenal dengan hotel-hotel berdesain inovatif serta perannya sebagai pusat komunitas yang dinamis.



Kimpton Naluria Kuala Lumpur sendiri dimiliki oleh LQ Hotel Sdn Bhd, sebuah usaha patungan antara Lendlease dan TRX City Sdn Bhd.

Peluncuran Kimpton Naluria Kuala Lumpur menandai langkah strategis lanjutan Kimpton di kawasan Asia Pasifik, seiring meningkatnya permintaan akan pengalaman gaya hidup mewah yang autentik dan berkarakter.

Hotel ini mengambil inspirasi dari dinamika dan semangat kota Kuala Lumpur, tercermin mulai dari desain interior, konsep kuliner, hingga penamaannya.

“Naluria berasal dari gabungan dua kata Melayu, Naluri yang berarti naluri, dan Ria yang berarti kegembiraan, merepresentasikan esensi mengikuti suara batin dalam meraih kebahagiaan dan kesenangan hidup,” kata Paul.