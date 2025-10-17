Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Hadir di Minerba Convex 2025, Nusa Halmahera Minerals Bawa Semangat Menambang dengan Hati

Jumat, 17 Oktober 2025 – 22:08 WIB
PT Nusa Halmahera Minerals membawa semangat 'Menambang dengan Hati' saat hadir di di Minerba Convex 2025 yang berlangsung di JICC pada 15-16 Oktober 2025. Foto: Dokumentasi NHM

jpnn.com, JAKARTA - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) turut ambil bagian dalam Minerba Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC) pada 15–16 Oktober 2025.

Acara yang diselenggarakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) ini turut dihadiri ESDM Bahlil Lahadalia beserta jajarannya.

Dalam acara ini, NHM dan PT Puncakbaru Jayatama (PTPJ) hadir sebagai sponsor Platinum untuk mendukung berlangsungnya acara ini.

NHM berbagi stan pameran bersama PTPJ dan Noor Dinar di bawah naungan satu grup perusahaan induk.

NHM dan PTPJ memiliki hubungan erat dengan sejarah eksplorasi di wilayah Gosowong, Halmahera Utara.

Deposit Gosowong yang hingga kini masih menjadi salah satu tambang emas aktif milik NHM merupakan hasil eksplorasi greenfield (eksplorasi di area baru yang belum pernah ditambang atau diteliti sebelumnya) di Halmahera yang dimulai sejak 1996 bersama PTPJ.

Sementara itu, Noor Dinar yang membawa produk koin emas Dinar menjadi wujud nyata produk hasil industri pertambangan emas, sehingga stan NHM sangat lengkap memberikan informasi pertambangan dari hulu hingga ke hilir.

“Kami membawa nama besar NHM di Minerba Convex sebagai salah satu tambang emas terbesar di Indonesia, sekaligus menggandeng PTPJ sebagai bagian dari perjalanan kami," kata ujar Direktur Pengembangan Bisnis NHM Indra Febrian dalam keterangannya, Jumat (17/10).

PT Nusa Halmahera Minerals membawa semangat menambang dengan hati saat hadir di di Minerba Convex 2025 yang berlangsung di JICC pada 15-16 Oktober 2025

