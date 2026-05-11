Hadir di Munas PAPDESI, Menko Zulhas: SPPG Wajib Belanja ke Desa

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan komitmen pemerintah untuk menghidupkan ekonomi desa melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menko Zulhas mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengambil suplai bahan baku langsung dari desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Koperasi Desa (Kopdes).

Langkah ini diambil guna memastikan bahwa perputaran uang dari program besar pemerintah tidak lari ke kota, melainkan tetap berputar dan menyejahterakan warga desa.

Baca Juga: Prof Dadan Pastikan Tak Ada Insentif untuk SPPG Nakal Terkena Suspensi

Zulkifli Hasan menyatakan bahwa dirinya telah menyusun aturan tata kelola yang ketat terkait rantai pasok pangan untuk program gizi nasional.

Dia menekankan bahwa SPPG tidak memiliki pilihan lain selain bermitra dengan potensi lokal yang ada di desa tersebut.

"Pak Mendes mengatakan itu belanja ke BUMDes. Kalau enggak bisa, nanti SPPG harus belanjanya ke Kopdes. BUMDes ada di desa itu, itu wajib," ujar Zulhas saat berpidato di Munas PAPDESI yang digelar Kementerian Desa di Jakarta pada Senin (11/5).

Sebagai Ketua Tim Tata Kelola, Zulhas memastikan regulasi ini sudah dipatenkan. "Saya sudah buat, SPPG harus membeli supplier-nya dari desa," tambahnya.

Menko Pangan juga menyiapkan sanksi berat bagi unit SPPG yang kedapatan mengabaikan instruksi untuk memberdayakan potensi desa.