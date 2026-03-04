Hadir di Orange Groves PIK2, Arrowstar Kindergarten Lengkapi Fasilitas Pendidikan di Kawasan Modern

jpnn.com, TANGERANG - Pengembangan kawasan hunian modern kini makin menitikberatkan pada kelengkapan fasilitas yang menunjang kualitas hidup penghuninya.

Selain ruang terbuka hijau dan pusat komersial, keberadaan fasilitas pendidikan menjadi salah satu elemen penting yang makin diperhatikan oleh pengembang kawasan.

Hal tersebut terlihat di kawasan Orange Groves, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dengan hadirnya Arrowstar Kindergarten, lembaga pendidikan anak usia dini yang didukung jaringan Sekolah Kristen IPEKA.

Kehadiran sekolah ini ditandai melalui seremoni serah terima unit sekaligus pre-launching pada 3 Maret 2026.

Seremoni penandatanganan serah terima unit dilakukan oleh Wakil Ketua I Yayasan IPEKA Jeffri Massie bersama Operation Unit Division Head – Commercial & Hotel Amantara Agung Sedayu Group Ramon Luis Flotats.

Momentum tersebut sekaligus menandai pembukaan cabang ketiga Arrowstar Kindergarten serta dimulainya persiapan menuju kegiatan pembelajaran yang dijadwalkan dimulai pada Juli 2026.

Hadirnya Arrowstar Kindergarten di Orange Groves menjadi bagian dari upaya menghadirkan fasilitas pendidikan berkualitas bagi keluarga yang tinggal di kawasan PIK2 dan sekitarnya.

Sekolah ini mengembangkan pendekatan pendidikan anak usia dini berbasis nilai Kristiani dengan metode pembelajaran yang menempatkan anak sebagai pusat proses belajar.