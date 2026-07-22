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JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Hadir di Pameran FHI 2026, 12 UMKM Binaan Pertamina Siap Tembus Pasar Global

Rabu, 22 Juli 2026 – 21:41 WIB
Hadir di Pameran FHI 2026, 12 UMKM Binaan Pertamina Siap Tembus Pasar Global - JPNN.COM
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya didampingi Manager CSR & SMEPP Planning & Monitoring Pertamina (Persero) Fety mencicipi salah satu makanan di booth UMKM mitra binaan Pertamina di acara Food & Hospitality Indonesia (FHI) 2026 yang berlangsung di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Selasa (21/7). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) terus berupaya menjadikan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) naik kelas.

Salah satunya dengan menghadirkan 12 UMKM binaan di bidang food and beverages (F&B), serta amenities dalam gelaran Food & Hospitality Indonesia (FHI) 2026 yang berlangsung di Trade Mart Building (Gedung Pusat Niaga), Jakarta International Kemayoran (JIEXPO) pada 21-24 Juli 2026.

Pameran berskala internasional yang berfokus pada industri makanan dan minuman ini menjadi sarana UMKM mengekspose produk unggulan sekaligus menjaring buyer dari sektor perhotelan, restoran dan kafe.

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"Kami dibina Pertamina dari 2024, mulai dari PFpreneur, kemudian UMK Academy, kemudian yang terakhir kami PAG (Pertamina Aggregator-red) dan Alhamdulillah kami nomor satu untuk PAG-nya dan diberi kesempatan di sini," ujar Retno Wulansari, pemilik Novio Fresh.

Menurut Retno, dukungan Pertamina dalam mengembangkan bisnis sangat besar.

"Kami diikutsertakan pada event-event seperti ini yang membantu kami promosi marketing yang luar biasa. Kami tidak hanya jadi jago kandang, tapi kami bisa eksposur ke luar, memperluas market kami," kata Retno.

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Pada gelaran pameran ini, stan Novio Fresh juga mendapatkan perhatian dari para pengunjung pameran.

“Biasanya hanya jadi pengunjung saja, namun di tahun ini berkat Pertamina, kami bisa menjadi salah satu peserta pameran bergengsi ini. Pada hari pertama pameran, booth sudah banyak dikunjungi. Kami bahkan bertemu dengan buyer, sekaligus membangun komunikasi dengan para potensial buyer,” jelas Retno.

Pertamina menghadirkan 12 UMKM binaan dalam pemeran Food & Hospitality Indonesia (FHI) 2026 yang berlangsung di Trade Mart Building, JEIXPO pada 21-24 Juli 2026

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TAGS   Pertamina  UMKM  UMKM binaan Pertamina  FHI  Food & Hospitality Indonesia  pasar global 
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