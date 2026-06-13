Hadir di PRJ 2026, Panasonic Perkenalkan Banyak Produk Unggulan

jpnn.com, JAKARTA - Panasonic memperkenalkan rangkaian produk premium terbarunya dengan mengusung tema Beyond Luxury, Beyond Compare dalam ajang Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2026 yang berlangsung pada 11 Juni hingga 12 Juli 2026 di JIExpo Kemayoran.

Peluncuran ini menghadirkan inovasi lintas kategori yang dirancang untuk menjawab kebutuhan gaya hidup modern dan premium.

Dalam peluncuran ini, Panasonic menghadirkan sejumlah produk unggulan, mulai dari AC premium inverter HU-CKJ Series dengan teknologi nanoe X Generator Mark3 yang mendukung kualitas udara lebih bersih, kulkas exclusive Made in Japan dan Cross French dengan desain elegan dan efisiensi tinggi, hingga Water Purification System WPS Auto Backwash untuk solusi air bersih di rumah.

Pada kategori beauty appliances, Panasonic memperkenalkan inovasi perawatan rambut melalui teknologi ionity pada hair dryer EH-NE8M, serta teknologi nanoe pada hair dryer EH-NA0L dan hair straightener EH-HS9B.

Untuk kebutuhan fotografi, Panasonic turut menghadirkan kamera compact LUMIX L10 dan TZ300 beserta lensa S-S40 yang dirancang untuk mendukung kreativitas pengguna.

Selain menghadirkan inovasi terbaru, Panasonic juga menampilkan lini produk yang sangat beragam di PRJ 2026, mulai dari kategori home appliances, seperti kulkas, mesin cuci, AC, dispenser, microwave, blender, setrika TV, audio, exhaust fan, kipas angin, water purification system, lampu, serta baterai. Diikuti beauty appliances seperti hair dryer, hair straightener, hingga produk digital imaging (kamera Lumix).

“PRJ menjadi momentum bagi Panasonic untuk memperkenalkan inovasi terbaru kami sekaligus menghadirkan pengalaman langsung kepada masyarakat. Kami ingin pengunjung tidak hanya melihat produk, tetapi juga merasakan manfaat teknologi Panasonic dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Direktur PT Panasonic Gobel Indonesia Arif Gobel.

Sebagai bagian dari partisipasi di PRJ 2026, Panasonic juga menghadirkan program promo “WON the FULL (Menangkan semua hadiahnya)” yang menawarkan berbagai penawaran menarik, termasuk diskon hingga 70% dan beragam free gift spesial selama periode pameran berlangsung di booth Panasonic, Hall D (indoor).