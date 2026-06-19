Hadir di PRJ 2026, Unifam Perkuat Kedekatan dengan Keluarga Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki pekan kedua Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2026 yang sekaligus menjadi bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta, PT United Family Food (Unifam) kembali hadir untuk berbagi kebahagiaan bersama keluarga Indonesia.

Bagi Unifam, PRJ bukan sekadar ajang pameran tahunan. Lebih dari itu, PRJ menjadi ruang untuk bertemu lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memberi pengalaman yang menyenangkan melalui berbagai produk favorit yang telah menemani keluarga Indonesia dari generasi ke generasi.

Tahun ini, Unifam menghadirkan berbagai brand unggulan seperti Milkita, Jagoan Neon, Super Zuper, Pino Es Serut Buah, Kata Oma Telur Gabus, hingga HiFruit. Seluruhnya hadir dalam satu semangat yang sama, yaitu menghadirkan kebahagiaan sederhana yang dapat dinikmati bersama keluarga.

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Selain menyuguhkan produk-produk favorit, pengunjung juga dapat menikmati berbagai aktivitas interaktif seperti Milkita Wonderland, Raup Suka-Suka, Gacha, pengalaman menikmati Kata Oma dengan saus cocolan favorit, hingga aktivitas seru dari Pino Es Serut Buah yang memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk mendapatkan satu cup Pino secara gratis.

Marieska Widhiana, Head of Global Marketing Unifam, mengatakan bahwa Unifam terus berinovasi untuk menghadirkan produk-produk yang dapat menjadi bagian dari momen kebahagiaan keluarga Indonesia.

"Kami ingin terus menghadirkan produk yang dekat dengan keluarga Indonesia dan dapat dinikmati lintas generasi. Tahun ini, kami juga memperkenalkan HiFruit, fruit snack dengan kandungan 50% jus buah asli yang menjadikannya sebagai fruit snack pertama di Indonesia dengan kandungan jus buah tertinggi. Kami berharap inovasi ini dapat menjadi pilihan yang menyenangkan bagi keluarga Indonesia," ungkap Marieska dalam keterangan resmi.

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Sementara itu, Adrian Wiryawan, Head of SBU UF4 Unifam, menambahkan bahwa kehadiran Unifam di PRJ 2026 merupakan kesempatan untuk membangun kedekatan dengan konsumen secara langsung.

"PRJ selalu menjadi momen yang spesial bagi kami karena di sinilah kami dapat berinteraksi secara langsung dengan konsumen dan mendengar cerita mereka. Mengusung semangat From Our Family to Your Family, kami ingin membangun kedekatan melalui berbagai pengalaman yang bermakna dan penuh kebahagiaan bersama keluarga Indonesia," ujar Adrian.