Hadir di PRJ, Pertamina Patra Niaga Mudahkan Masyarakat Beralih ke Bright Gas

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga turut meramaikan Jakarta Fair 2026 dengan membuka booth Bright Store by Pertamina di JIExpo Kemayoran, Jakarta, yang berlangsung pada 11 Juni hingga 12 Juli 2026.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora menjelaskan promo Bright Gas di Jakarta Fair 2026 memudahkan masyarakat yang ingin beralih ke Bright Gas.

Di booth ini, pengunjung bisa menikmati sajian kuliner Bright Store, produk lokal premium UMKM mitra binaan Pertamina, serta promo khusus Bright Gas.

Konsumen bisa mengikuti program trade-in dengan menukarkan 2 tabung LPG 3 Kg menjadi 1 tabung Bright Gas 5,5 Kg secara gratis, belum termasuk isi gas.

Konsumen tidak perlu membawa tabung ke area Jakarta Fair 2026 karena petugas Bright Gas akan membantu proses pengambilan dan pengiriman sesuai lokasi outlet terdekat dan jangkauan layanan yang berlaku.

Selain itu, konsumen juga bisa membeli tabung perdana beserta isi, maupun isi ulang Bright Gas 5,5 Kg dan Bright Gas 12 Kg menggunakan aplikasi MyPertamina tanpa minimum pembelian, dengan keuntungan potongan langsung Rp10.000 per tabung, gratis ongkos kirim wilayah Jabodetabek sesuai ketentuan, serta merchandise limited edition Bright Gas Inul–Adam selama persediaan masih ada.

Pada acara ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan manfaat Bright Gas sebagai LPG non-subsidi kepada konsumen.

“Kami ingin masyarakat semakin mudah mengenal dan menggunakan Bright Gas untuk kebutuhan sehari-hari. Di Jakarta Fair 2026, konsumen bisa menikmati promo pembelian, isi ulang, hingga trade-in (menukar) LPG 3 kg ke Bright Gas dengan proses yang mudah dan berbagai keuntungan langsung,” jelas Kitty.