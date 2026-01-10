Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

Hadir di Rakernas PDIP Didampingi Prananda, Megawati Dikasih Bunga

Sabtu, 10 Januari 2026 – 15:00 WIB
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendatangi arena Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 sekaligus peringatan HUT ke-53 yang digelar di arena Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1) pukul 14.00 WIB.. 

Kehadiran Presiden ke-5 Republik Indonesia itu datang ke lokasi dengan mengenakan pakaian berkelir merah dan hitam.

Kehadiran Megawati menandai dimulainya rangkaian agenda partai yang bertepatan dengan peringatan HUT ke-53.

Putri Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu hadir dengan didampingi Ketua DPP PDIP sekaligus sang anak Muhammad Prananda Prabowo.

Megawati tampak disambut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Puti Guntur Soekarno, dan seluruh kader partai ketika datang ke lokasi.

Gubernur serta Wagub Jakarta yang juga kader PDIP Pramono Anung serta Rano Karno juga terpantau menyambut Megawati di lokasi.

Selain itu, abang dan none Jakarta juga terlihat menyambut Megawati dan seorang di antaranya memberikan bunga mawar putih. 

Megawati menerima bunga pemberian, lalu menyerahkan ke Prananda yang kemudian dipegang Puti Guntur. 

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima bunga sebelum menghadiri Rakernas I di Ancol, Sabtu (10/1) ini.

