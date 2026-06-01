Hadir di ‘Run Like a Pro’, Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Rutin Olahraga Lari

jpnn.com, JAKARTA - Tren berolahraga di ruang publik, termasuk ajang lari di akhir pekan khususnya Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) terus meningkat.

Tokoh nasional Sandiaga Uno mengajak masyarakat untuk memiliki pola gaya hidup sehat dengan rutin berolahraga lari setiap hari.

Hal tersebut disampaikan Sandiaga Uno saat event lari 5K dengan tema “Run Like a Pro” di GBK Senayan Jakarta pada Minggu (31/5).

"Hari ini terlaksana kegiatan run like a pro dan ini untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan teknologi buatan anak negeri," ujar Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno menyebutkan jam tangan pintar dapat turut membantu dalam melaksanakan gaya hidup sehat berolahraga.

"Saya ucapkan selamat kepada Advan yang sudah meluncurkan produk ultra smartwatch, ini yang bisa mempromosikan gaya hidup sehat,” tambah Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno berharap kehadiran produk-produk anak bangsa dapat menggerakkan perekonomian Indonesia.

"Saya sangat mendukung dan berharap produk kita dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri," lanjutnya.