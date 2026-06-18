Hadir di SCBD, Ayam Goreng Kang Denny Usung Resep Tradisional dan Modern

jpnn.com, JAKARTA - Rumah makan Ayam Goreng Kang Denny menghadirkan pilihan kuliner baru di kawasan SCBD, Jakarta,melalui menu ayam goreng dan ayam bakar fusion yang memadukan resep tradisional dengan sentuhan modern.

Chief Operational Officer Ayam Goreng Kang Denny, Akhyar, mengatakan kehadiran rumah makan tersebut berawal dari keinginan perusahaan memberikan kesempatan kepada Denny, salah satu karyawan yang akan pensiun.

Menurut Akhyar, Denny sebelumnya dikenal sebagai penjual nasi bakar di kawasan Jakarta Timur.

Setelah usahanya tutup saat pandemi, Denny bergabung dengan perusahaan sebagai office boy (OB) dan turut membantu berbagai kebutuhan operasional, termasuk pengadaan barang atau purchasing.

"Selama kurang lebih tiga setengah tahun, dia ikut membantu operasional perusahaan sejak kantor kami masih dirintis," kata Akhyar, kepada awak media di Jakarta, Rabu (17/6).

Melihat dedikasi tersebut, manajemen kemudian mencari cara agar Denny dapat kembali mengembangkan kemampuannya di bidang kuliner.

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Berbekal ruang usaha yang masih tersedia, perusahaan mengajak Denny berdiskusi mengenai konsep bisnis yang akan dijalankan.

Akhyar mengatakan hasil diskusi mengerucut pada menu ayam goreng dan ayam bakar yang dinilai lebih sederhana, mudah diterima pasar, serta memiliki peluang bisnis yang menjanjikan. Konsep tersebut kemudian disetujui pemilik perusahaan.