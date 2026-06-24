Hadir di Setiabudi, Mitsubishi Bidik Konsumen Urban Jakarta

Rabu, 24 Juni 2026 – 06:31 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memperkuat jaringan layanannya dengan membuka diler baru di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Diler baru Mitsubishi di Setiabudi hasil kerja sama dengan PT. Prabu Pendawa Motor.

Kehadiran diler menjadi langkah Mitsubishi mendekatkan diri dengan konsumen di wilayah pusat bisnis Jakarta.

Diler Mitsubishi Motors Prabu Satrio tersebut hadir dengan konsep berbeda dari bentuk konvensional.

Selain menyediakan layanan lengkap 3S (Sales, Service, Spare Parts), fasilitas itu juga terintegrasi dengan area makan yang dirancang untuk mendukung gaya hidup modern pelanggan.

Presiden Direktur MMKSI Atsushi Kurita mengatakan diler terbaru itu dirancang untuk menghadirkan pengalaman yang lebih nyaman dan berfokus pada pelanggan.

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Menurut dia, semangat "Passion to Care" tetap menjadi fondasi utama dalam setiap layanan Mitsubishi Motors, termasuk melalui fasilitas terbaru di Setiabudi tersebut.

"Diler ini kami hadirkan agar pelanggan mendapatkan pengalaman terbaik, sejalan dengan kebutuhan masyarakat urban yang semakin dinamis," ujar Kurita dalam keterangannya.