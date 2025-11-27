Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Hadir di SMEXPO 2025, Menteri UMKM Apresiasi Komitmen Pertamina

Kamis, 27 November 2025 – 15:27 WIB
Menteri UMKM Maman Abdurrahman didampingi Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri saat membuka Pertamina Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) 2025 di Tangerang Selatan, Selasa (25/11). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com - Menteri Koperasi dan UMKM RI, Maman Abdurrahman mengapresiasi komitmen Pertamina sebagai salah satu BUMN yang konsisten membina dan memperkuat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Hal itu disampaikan Maman saat membuka Pertamina Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) 2025 di Tangerang Selatan, Selasa (25/11).

“Program SMEXPO ini merupakan program Pertamina untuk menunjukkan bahwa produk-produk UMKM yang dibawa Pertamina ini sudah sukses,” ujar Maman.

Maman menegaskan, kehadiran SMEXPO membuktikan bahwa UMKM binaan BUMN mampu tampil dengan kualitas yang semakin baik dan relevan dengan kebutuhan pasar.

Dia juga berharap SMEXPO dapat terus dikembangkan dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha.

“Dari 66.000 UMKM binaan Pertamina, diharapkan bisa semakin bertambah dan memiliki kualitas produk yang bagus dan harus tetap dijaga,” tuturnya.

Maman menilai peran Pertamina sangat strategis dalam memperluas akses pasar dan meningkatkan kompetensi UMKM melalui pembinaan yang berkelanjutan.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mengatakan komitmen perusahaan untuk terus mendorong UMKM agar tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh dan berdaya saing.

Peran Pertamina sangat strategis dalam memperluas akses pasar dan meningkatkan kompetensi UMKM melalui pembinaan yang berkelanjutan.

