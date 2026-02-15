Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Hadir di Soekarno Run 2026, Shafira: Semangat Bung Karno Terus Hidup

Minggu, 15 Februari 2026 – 21:46 WIB
Hadir di Soekarno Run 2026, Shafira: Semangat Bung Karno Terus Hidup - JPNN.COM
Cicit Bung Karno, Shafira ikut menghadiri ajang Soekarno Run Runniversary 2026 yang digelar di GBK, Senayan, Minggu (15/2). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Cicit Bung Karno, Shafira ikut menghadiri ajang Soekarno Run Runniversary 2026 yang digelar di GBK, Senayan, Minggu (15/2).

Kehadiran Shafira menjadi simbol kesinambungan warisan perjuangan dan nilai kebangsaan yang terus menginspirasi generasi muda Indonesia saat ini.

Di tengah partisipasi 10.000 pelari dari berbagai kalangan, kehadiran Shafira merepresentasikan semangat Bung Karno bukan sekadar bagian dari sejarah, melainkan nilai yang terus bergerak mengikuti perkembangan zaman.

Baca Juga:

Ajang itu menjadi ruang pertemuan lintas generasi yang menghubungkan nilai perjuangan masa lalu dengan energi masa depan.

"Saya merasa terhormat bisa hadir di Soekarno Run. Bagi saya, ini bukan hanya tentang berlari, tetapi tentang merasakan kembali semangat perjuangan yang selalu diwariskan oleh keluarga kami," ungkap Shafira di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (15/2/2026).

"Saya melihat begitu banyak anak muda berkumpul memberikan dirinya harapan bahwa semangat Bung Karno akan terus dilanjutkan oleh generasi muda," sambungnya.

Baca Juga:

Ketua Panitia Soekarno Run Runniversary 2026, Muhammad Syaeful Mujab menyampaikan kehadiran keluarga Bung Karno memberikan makna mendalam bagi seluruh rangkaian acara.

Menurutnya, hal itu menjadi pengingat bahwa perjuangan adalah warisan lintas generasi.

Cicit Bung Karno, Shafira ikut menghadiri ajang Soekarno Run Runniversary 2026 yang digelar di GBK, Senayan, Minggu (15/2).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Soekarno Run 2026  Shafira  Bung Karno  UMKM 
BERITA SOEKARNO RUN 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp