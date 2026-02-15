Hadir di Soekarno Run 2026, Shafira: Semangat Bung Karno Terus Hidup

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Cicit Bung Karno, Shafira ikut menghadiri ajang Soekarno Run Runniversary 2026 yang digelar di GBK, Senayan, Minggu (15/2).

Kehadiran Shafira menjadi simbol kesinambungan warisan perjuangan dan nilai kebangsaan yang terus menginspirasi generasi muda Indonesia saat ini.

Di tengah partisipasi 10.000 pelari dari berbagai kalangan, kehadiran Shafira merepresentasikan semangat Bung Karno bukan sekadar bagian dari sejarah, melainkan nilai yang terus bergerak mengikuti perkembangan zaman.

Baca Juga: Soekarno Run 2026 Kasih Beasiswa Rp 100 Juta Bagi Pelajar dengan Lari Tercepat

Ajang itu menjadi ruang pertemuan lintas generasi yang menghubungkan nilai perjuangan masa lalu dengan energi masa depan.

"Saya merasa terhormat bisa hadir di Soekarno Run. Bagi saya, ini bukan hanya tentang berlari, tetapi tentang merasakan kembali semangat perjuangan yang selalu diwariskan oleh keluarga kami," ungkap Shafira di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (15/2/2026).

"Saya melihat begitu banyak anak muda berkumpul memberikan dirinya harapan bahwa semangat Bung Karno akan terus dilanjutkan oleh generasi muda," sambungnya.

Ketua Panitia Soekarno Run Runniversary 2026, Muhammad Syaeful Mujab menyampaikan kehadiran keluarga Bung Karno memberikan makna mendalam bagi seluruh rangkaian acara.

Menurutnya, hal itu menjadi pengingat bahwa perjuangan adalah warisan lintas generasi.