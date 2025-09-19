Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Hadir di Surabaya, Anugerah Jurnalistik Pertamina 2025 Buka Ruang Kreatif Jurnalis

Jumat, 19 September 2025 – 09:54 WIB
PT Pertamina (Persero) menggelar sosialisasi AJP 2025 di Surabaya, Kamis (18/9). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, SURABAYA - PT Pertamina (Persero) melalui ajang Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2025 terus mendorong jurnalis tanah air untuk menghasilkan karya yang inspiratif, termasuk dari wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus).

Teritori ini potensi menjadi sumber karya jurnalistik berkualitas dengan wilayah potensial daerah wisata.

Mengusung tema 'Energizing Indonesia', AJP 2025 yang memasuki tahun ke-22 sejak pertama kali digelar pada 2003, menjadi wadah apresiasi Pertamina bagi insan media.

Kompetisi ini bukan hanya ajang penghargaan, melainkan juga ruang kolaborasi, edukasi, dan peningkatan kualitas karya jurnalistik nasional.

"Kegiatan AJP 2025 bagian dari apresiasi terhadap media sekaligus rangkaian hari ulang tahun (HUT) Pertamina pada bulan Desember 2025 mendatang,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso dalam keterangannya, Jumat (19/9).

Fadjar menyampaikan itu dalam kegiatan sosialisasi AJP 2025 di Surabaya, Kamis (18/9).

Menurut Fadjar, jurnalis media dapat memanfaatkan peluang karya jurnalistik sektor energi di teritori Jatimbalinus.

Di antaranya mengenai keberadaan infrastruktur energi seperti Jaringan Gas (Jargas), terminal BBM, energi baru terbarukan dan program energi lain dapat dikemas dalam narasi yang menarik jika dipadukan dengan dampak manfaat untuk masyarakat.

Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2025 dengan mengusung tema 'Energizing Indonesia' hadir di Surabaya

