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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Hadir di Tangerang, EcoFlow Perluas Akses Solusi ‘Smart Energy’

Sabtu, 04 Juli 2026 – 19:31 WIB
Hadir di Tangerang, EcoFlow Perluas Akses Solusi ‘Smart Energy’ - JPNN.COM
EcoFlow Authorized Store Tangerang diresmikan untuk mendukung transisi energi Indonesia. Foto: dok EcoFlow

jpnn.com, JAKARTA - Teknologi penyimpanan energi dinilai akan menjadi salah satu kunci dalam membangun ketahanan energi di masa depan.

Perwakilan EcoFlow, Jason Sun menyampaikan melihat perkembangan tersebut, EcoFlow Authorized Store Tangerang diresmikan untuk mendukung transisi energi Indonesia.

“Kehadiran store resmi ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap berbagai solusi energi pintar,” kata Jason, Sabtu (4/7).

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Menurut dia, transisi energi bukan hanya tentang mengubah dari mana listrik berasal, tetapi juga bagaimana masyarakat menggunakan energi. 

Ke depan, setiap rumah, bisnis, dan individu akan mampu menghasilkan, menyimpan, dan mengelola energinya sendiri.

EcoFlow menyebut pihaknya menyediakan mulai dari portable power station, panel surya, hingga sistem penyimpanan energi rumah yang memungkinkan pengguna menghasilkan, menyimpan, dan mengelola energi secara lebih efisien.

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Sebab, solusi energi modern harus mampu memberikan fleksibilitas, meningkatkan ketahanan pasokan listrik, sekaligus mendukung pemanfaatan energi bersih yang lebih luas.

Pandangan tersebut sejalan dengan penilaian Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, yang menyebut kebutuhan energi Indonesia akan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, perkembangan industri, digitalisasi, serta meningkatnya penggunaan kendaraan listrik.

Teknologi penyimpanan energi dinilai akan menjadi salah satu kunci dalam membangun ketahanan energi di masa depan.

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TAGS   Bisnis  EcoFlow  Smart Energy  ketahanan energi  energi  listrik 
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