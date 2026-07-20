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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Hadir IndoBuildTech 2026, Sun Power Ceramics Bawa Koleksi Baru

Senin, 20 Juli 2026 – 14:27 WIB
Hadir IndoBuildTech 2026, Sun Power Ceramics Bawa Koleksi Baru - JPNN.COM
Sun Power Ceramics hadir di IndoBuildTech 2026. Foto: dok Sun Power

jpnn.com, JAKARTA - Keramik dan granit berkualitas menjadi salah satu elemen yang tidak bisa dianggap remeh dalam renovasi rumah.

Direktur Marketing Sun Power Ceramics Steven menyampaikan melihat kebutuhan itu pihaknya kembali hadir di pameran IndoBuildTech 2026 dengan menampilkan koleksi terbaru.

"Kami membawa produk yang dirancang untuk menjawab kebutuhan hunian dan proyek modern masa kini," ujar Steven, Senin (20/7).

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Booth mereka menghadirkan beragam pilihan permukaan dan tekstur yang bisa disesuaikan dengan berbagai gaya interior, mulai dari yang minimalis hingga yang lebih hangat dan natural.

Salah satu hal menarik yang bisa ditemukan pengunjung adalah ukuran-ukuran baru yang sedang dipersiapkan, yaitu 80x160 cm, 120x240 cm, dan 120x120 cm.

Menurut Steven, ukuran besar seperti ini belakangan memang makin diminati karena memberi kesan ruang yang lebih luas dan minim garis nat.

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"Bisa menciptakan tampilan yang bersih dan modern," ujar Steven.

Pada pameran kali ini Sun Power Ceramics mengajak pengunjung tidak hanya melihat produk, tetapi juga membayangkan material bisa menghidupkan ruang mereka sendiri.

Direktur Marketing Sun Power Ceramics Steven menyampaikan melihat kebutuhan itu pihaknya kembali hadir di pameran IndoBuildTech 2026 dengan menampilkan koleksi

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TAGS   IndoBuildTech 2026  Keramik  Sun Power Ceramics  Rumah 
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