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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Hadir Pilihan Tipe Baru iCAR V23, Berikut Perbedaannya

Rabu, 10 Juni 2026 – 05:49 WIB
Hadir Pilihan Tipe Baru iCAR V23, Berikut Perbedaannya - JPNN.COM
Pilihan tipe baru iCAR V23. Foto: icar

jpnn.com, JAKARTA - iCAR memperluas pilihan SUV listrik V23 di pasar Indonesia dengan menghadirkan tiga tipe yang menyasar kebutuhan konsumen berbeda.

Ketiga model tersebut ialah V23 X RWD, V23 OG Edition Type Y RWD, dan V23 OG Edition Type Z iWD.

Langkah itu dilakukan setelah iCAR V23 mendapat respons positif sejak diperkenalkan di Indonesia.

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Kini, calon konsumen memiliki opsi yang lebih beragam, mulai dari varian entry level, hingga versi dengan teknologi dan performa lebih tinggi.

President Director Chery Group Indonesia, Zeng Shuo, mengatakan perusahaan melihat kebutuhan pengguna kendaraan listrik di Indonesia makin beragam.

Varian paling terjangkau adalah V23 X RWD yang dipasarkan dengan harga Rp389,9 juta OTR Jakarta.

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Model menjadi pintu masuk bagi konsumen yang ingin memiliki SUV listrik bergaya boxy, tanpa harus mengeluarkan biaya lebih besar.

Meski menjadi tipe dasar, V23 X RWD tetap dibekali baterai berkapasitas 59,93 kWh dengan jarak tempuh hingga 360 kilometer berdasarkan standar NEDC.

iCAR memperluas pilihan SUV listrik V23 di pasar Indonesia dengan menghadirkan tiga tipe yang menyasar kebutuhan konsumen berbeda.

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TAGS   iCar  iCar V23  SUV listrik  mobil iCAR 
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