Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Hadir untuk Masyarakat, Polda Sumsel Bedah 40 Rumah Warga Kurang Mampu

Jumat, 10 April 2026 – 20:11 WIB
Hadir untuk Masyarakat, Polda Sumsel Bedah 40 Rumah Warga Kurang Mampu - JPNN.COM
Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat dan menyambut Hari Bhayangkara ke-80, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan meluncurkan program bedah rumah. Foto: dok sumber

jpnn.com, PALEMBANG - Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat dan menyambut Hari Bhayangkara ke-80, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melaksanakan bakti sosial.

Polda Sumsel melakukan bedah rumah terhadap 40 hunian warga kurang mampu yang tersebar di wilayah hukumnya.

Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak dan dipimpin langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho.

Baca Juga:

"Kegiatan Bakti Sosial ini bertujuan membantu meningkatkan kualitas hunian agar lebih layak, aman, dan sehat untuk ditinggali. Dengan melibatkan personel kepolisian, stake holders dan dukungan masyarakat sekitar, proses renovasi dilakukan secara gotong royong," jelas Kapolda Sumsel.

Program bedah rumah akan dilaksanakan berkesinambungan. Tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga bentuk kolaborasi yang dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Diharapkan, kehadiran Polri melalui kegiatan sosial ini mampu memberikan manfaat nyata serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian di lingkungan sekitar. (dil/jpnn)

Baca Juga:

Polda Sumsel melakukan bedah rumah terhadap 40 hunian warga kurang mampu yang tersebar di wilayah hukumnya

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polda Sumsel  Bedah Rumah  Warga kurang mampu  Sumatera Selatan 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp