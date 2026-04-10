Hadir untuk Masyarakat, Polda Sumsel Bedah 40 Rumah Warga Kurang Mampu

jpnn.com, PALEMBANG - Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat dan menyambut Hari Bhayangkara ke-80, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melaksanakan bakti sosial.

Polda Sumsel melakukan bedah rumah terhadap 40 hunian warga kurang mampu yang tersebar di wilayah hukumnya.

Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak dan dipimpin langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho.

"Kegiatan Bakti Sosial ini bertujuan membantu meningkatkan kualitas hunian agar lebih layak, aman, dan sehat untuk ditinggali. Dengan melibatkan personel kepolisian, stake holders dan dukungan masyarakat sekitar, proses renovasi dilakukan secara gotong royong," jelas Kapolda Sumsel.

Program bedah rumah akan dilaksanakan berkesinambungan. Tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga bentuk kolaborasi yang dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Diharapkan, kehadiran Polri melalui kegiatan sosial ini mampu memberikan manfaat nyata serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian di lingkungan sekitar. (dil/jpnn)