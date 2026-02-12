Hadiri 10DX Summit Indonesia 2026, VisionLabs Siap Perkuat Keamanan Perbankan Digital

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu perusahaan teknologi terkemuka di dunia, VisionLabs turut berpartisipasi dalam 10DX Summit Indonesia 2026 yang diselenggarakan di Pullman Jakarta Thamrin CBD pada Selasa (10/2).

Kehadiran VisionLabs sejalan dengan rencana perusahaan untuk memperluas jangkauannya di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam waktu dekat.

Indonesia Country Director VisionLabs Viola Meiryan dalam kesempatan tersebut membawakan topik “From Trust to Growth: How DeepFake Recognition Levels Up Your Experience on Liveness Detection.”

Dalam sesinya, Viola menjelaskan peran teknologi pengenalan wajah, liveness detection dan deteksi deepfake dalam membangun kepercayaan nasabah sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis perbankan digital.

Dia menyebut transformasi perbankan digital bukan hanya soal kecepatan dan kemudahan tetapi juga tentang kepercayaan.

“Kami memahami bahwa kebutuhan penggunaan produk biometric bukan hanya cukup Face Recognition dan Liveness detection saja, tetapi juga harus ditambahkan Deepfake detection agar mencegah adanya penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung ” ujar Viola.

Forum strategis bertema “The Architecture of Advantage : Building the Next Decade of Indonesian Banking” ini diselenggarakan oleh 10DX dan mempertemukan para pemimpin industri perbankan, inovator fintech, regulator serta pemimpin teknologi untuk merancang arah masa depan perbankan digital di Indonesia dan dunia.

VisionLabs sendiri dikenal sebagai perusahaan internasional dengan lebih dari 14 tahun pengalaman dalam mengembangkan teknologi pengenalan wajah, tubuh, gestur dan biometrik.