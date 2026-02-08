Hadiri Annual Meeting Idepreneurs, Sultan: Harus Berdampak Nyata Hingga ke Desa dan Pesisir

jpnn.com, BALI - Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mendorong Pengusaha Muda Indonesia aktif berinovasi guna meningkatkan produktifitas dan menciptakan lapangan kerja sebagai upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi Nasional.

Hal ini disampaikan mantan aktivis KNPI itu saat membuka Annual Meeting organisasi Pengusaha Muda Idepreneurs di Bali pada Sabtu (07/02).

“Namun perlu diingat, IDEpreneurs akan kehilangan maknanya jika hanya sibuk merajut jaringan, tetapi absen melahirkan dampak nyata di desa, pesisir, dan wilayah yang selama ini tertinggal," tegas Sultan saat menyampaikan sambutannya.

Di hadapan ribuan anggota Ddn pengurus Idepreneurs se-Indonesia, Mantan ini Ketua HIPMI Bengkulu itu mengajak Pemuda dari Sabang sampai Merauke untuk turut membangun ekonomi anak muda nasional yang mandiri dan berwawasan lingkungan.

“Sebagai Ketua DPD RI, tugas kami bukan sekadar “melihat” denyut ekonomi daerah. Tugas kami adalah memastikan suara daerah diterjemahkan menjadi arah kebijakan nasional menjaga agar pusat tidak berjalan sendiri, dan daerah tidak dibiarkan berjalan sendiri. Di situlah keseimbangan dibangun," ungkapnya

Anak-anak muda daerah, kata Sultan, memiliki ide, kreativitas, dan energi. Yang mereka butuhkan adalah ruang, kepercayaan, dan kolaborasi lintas sektor.

"Oleh karena itu, saya mendorong pengusaha muda masuk ke sektor-sektor penentu kemandirian: energi terbarukan, pangan berkelanjutan, industri kreatif berbasis budaya, ekonomi hijau, serta UMKM yang berakar di daerah," tegasnya.

Lebih lanjut, Sultan mengatakan bahwa negara tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha juga tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu, kolaborasi harus menjadi prinsip utama.