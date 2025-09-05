Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Hadiri Doa Kebangsaan di Asrama Haji, Herman Deru: Mohon Dukungan

Jumat, 05 September 2025 – 20:36 WIB
Hadiri Doa Kebangsaan di Asrama Haji, Herman Deru: Mohon Dukungan - JPNN.COM
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menghadiri doa kebangsaan di Asrama Haji Palembang, Kamis malam (4/9/2025). Foto: Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menghadiri doa kebangsaan di Asrama Haji Palembang, Kamis malam (4/9/2025).

Acara yang dirangkai dengan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu menjadi momentum bagi dirinya menyampaikan harapan atas kelancaran Proyek Strategis Nasional di Sumsel.

Herman Deru menekankan pentingnya doa sebagai kekuatan bangsa.

Baca Juga:

Dia berharap pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat dapat segera terealisasi demi mendukung arus ekspor dari Sumsel ke mancanegara.

“Jika proyek ini terwujud, jalur ekspor akan semakin terbuka. Kami memohon dukungan penuh dari Pemerintah Pusat untuk mewujudkannya,” katanya.

Herman Deru menyebutkan sejumlah capaian pembangunan yang sudah berjalan di antaranya, pertumbuhan ekonomi Sumsel sebesar 5,42 persen, program cetak sawah seluas 48.000 hektare untuk ketahanan pangan, serta pembangunan infrastruktur yang menduduki peringkat kedua terbaik di Sumatera.

Baca Juga:

Dia juga mengumumkan rencana pembangunan Masjid Raya Sumsel sebagai pusat peribadatan sekaligus simbol persatuan umat.
“Semoga doa malam ini menjadi penguat agar semua niat baik terwujud,” ucapnya.

Kegiatan istighosah ini diinisiasi oleh Kementerian Agama Sumsel dan dipimpin oleh H. Ikrar, S.Ag. Ribuan jamaah hadir, termasuk para tokoh nasional dan daerah.

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menghadiri doa kebangsaan di Asrama Haji Palembang, Kamis malam (4/9/2025).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pemprov Sumsel  Herman Deru  Asrama Haji  doa kebangsaan 
BERITA PEMPROV SUMSEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp