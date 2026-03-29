JPNN.com - Nasional - Humaniora

Hadiri Halalbihalal Muhammadiyah Jaksel, HNW: Ini Bagian Perkuat Persaudaraan

Minggu, 29 Maret 2026 – 17:39 WIB
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengungkapkan tradisi halalbihalal bisa menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Foto: MPR

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengungkapkan tradisi halalbihalal bisa menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

HNW sapaan akrabnya menyebutkan itu adalah salah satu warisan ijtihad dari kalangan Muhammadiyah dengan hadirkan terminologi yang awalnya dipopulerkan oleh Rahmad warga Muhammadiyah dari Gombong Jawa Tengah

Dia menuliskan dalam Majalah Soeara Moehammadijah edisi 5 tahun 1924 dalam rubrik khusus yang memfasilitasi pembaca untuk menyampaikan permohonan maaf sekaligus menjalin silaturahmi melalui media massa, dengan menggunakan istilah “Alal Bihalal”.

Kemudian pada jelang Idulfitri 1926, majalah Soeara Moehammadijah itu menampilkan iklan terkait dengan istilah yang sekarang populer yaitu “Halal bil Halal” “Maka tradisi yang dengan sebutan “Halal bi Halal” yang dikenal hari ini tidak lepas dari peran (warga) Muhammadiyah yang mempopulerkan istilah tersebut dalam kehidupan umat.

"Ini bagian dari upaya menghadirkan Islam yang mencerahkan dan memperkuat persaudaraan,” ujar Hidayat dalam agenda Silaturahim Idulfitri 1447H bersama PD Muhammadiyah Jakarta Selatan. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua PP Muhammadiyah tahun 2005-2015 Prof. Din Syamsudin, Rektor UTM Jakarta Prof. Agus Suradika, Ketua PDM Jakarta Selatan Dr. Edi Sukardi, bersama pengurus dan warga Muhammadiyah dan Aisyiyah se Jakarta Selatan. 

HNW menambahkan, dalam perjalanan sejarahnya, tepatnya pada 1948, istilah Halalbihalal kemudian diadopsi dalam konteks kebangsaan. 

KH Wahab Hasbullah pada 1948 merespons permintaan Presiden Soekarno yang meminta diselenggarakannya event yang menarik kehadiran para tokoh bangsa selain dengan istilah “Silaturahim”. 

