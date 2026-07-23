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JPNN.com - Politik - Parpol

Hadiri Harlah PKB, Prabowo Berseloroh Sebut Cak Imin, Dasco, dan Bahlil 'Pemimpin Kancil'

Kamis, 23 Juli 2026 – 23:15 WIB
Hadiri Harlah PKB, Prabowo Berseloroh Sebut Cak Imin, Dasco, dan Bahlil 'Pemimpin Kancil' - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato saat menghadiri peringatan Harlah ke-28 PKB di Jakarta, Kamis (23/7/2026). Peringatan harlah yang mengusung tema Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi itu menjadi komitmen PKB mendukung pemerintah dalam menguatkan perekonomian di Indonesia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berseloroh menyebut Muhaimin Iskandar, Sufmi Dasco Ahmad, dan Bahlil Lahadalia sebagai "pemimpin kancil" saat menghadiri puncak Hari Lahir Ke-28 PKB di Jakarta, Kamis (23/7) malam.

Pernyataan jenaka tersebut disampaikan kepala negara saat memberikan pidato sambutan di hadapan ratusan kader partai.

Riuh tawa langsung pecah ketika Presiden Prabowo mulai mengabsen para pimpinan partai politik yang hadir di lokasi acara.

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"Memang di Indonesia ini ada dua pemimpin kancil, Gus Imin dan Sufmi Dasco," kata Prabowo dalam pidatonya.

Prabowo kemudian melanjutkan candaannya dengan menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebagai "kancil" berikutnya.

"Kancil ketiga mungkin Ketua Umum Golkar itu. Kalau orang bertiga berkumpul, wah repot," ujarnya.

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Sebelum melontarkan candaan tersebut, Prabowo sempat menggoda Dasco terkait penyelenggaraan Hari Lahir PKB yang membuat dirinya terharu.

"Co, coba Co, hati-hati. Lu mau jadi Ketua Harian lagi enggak? Ini akal-akalan Gus Imin kayaknya," kata Prabowo seraya tertawa.

Presiden Prabowo Subianto berseloroh menyebut Muhaimin Iskandar, Sufmi Dasco Ahmad, dan Bahlil Lahadalia sebagai "pemimpin kancil" di acara Harlah PKB, Kamis.

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TAGS   Harlah PKB  pemimpin kancil  Prabowo  Prabowo Subianto  PKB  Sufmi Dasco Ahmad  Bahlil Lahadalia  Muhaimin Iskandar 
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