Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Hadiri Haul di Ponpes Al-Husaeni, Cucun Dorong Santri Kuasai Wirausaha dan Literasi Digital

Selasa, 16 Juni 2026 – 21:01 WIB
Hadiri Haul di Ponpes Al-Husaeni, Cucun Dorong Santri Kuasai Wirausaha dan Literasi Digital - JPNN.COM
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menghadiri Haul Akbar ke-5 Muassis dan Masyayikh Ponpes Al-Husaeni di Lebakbiru, Bandung, Senin (16/6). Foto: source for jpnn.com

jpnn.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menghadiri Haul Akbar ke-5 Muassis dan Masyayikh Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Husaeni di Lebakbiru, Ciparay, Kabupaten Bandung, Senin (16/6).

Dalam kesempatan itu, Cucun menegaskan pentingnya transformasi pesantren agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan tradisi dan nilai-nilai keislaman yang menjadi fondasinya.

Menurut dia, peringatan haul bukan sekadar agenda rutin tahunan, tetapi momentum untuk merefleksikan sekaligus melanjutkan semangat perjuangan para pendiri pesantren.

Baca Juga:

"Para masyayikh kita menjalani itu dengan ikhlas. Mereka menanam pohon yang buahnya dinikmati orang lain. Dan hari ini kita semua adalah buah dari pohon yang mereka tanam," kata Cucun.

Wakil Ketua Umum PKB itu menyebut negara telah menunjukkan keberpihakan terhadap dunia pesantren melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Dia mengatakan regulasi tersebut menjadi pengakuan bahwa pesantren memiliki posisi sejajar dalam sistem pendidikan nasional.

Baca Juga:

Meski demikian, Cucun mengingatkan bahwa kehadiran UU Pesantren hanyalah pintu masuk untuk memperkuat peran dan kontribusi pesantren di masa depan.

Menghadapi perkembangan zaman, perubahan dunia kerja, dan tantangan ekonomi yang semakin kompleks, dia mendorong pesantren untuk melengkapi pendidikan berbasis kitab kuning dengan berbagai keterampilan modern.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menghadiri Haul Akbar ke-5 Muassis dan Masyayikh Ponpes Al-Husaeni di Lebakbiru, Bandung, Senin (16/6).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   santri  literasi digital  Cucun Syamsurijal  Ponpes Al-Husaeni  PKB  wirausaha 
BERITA SANTRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp