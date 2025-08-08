Close Banner Apps JPNN.com
Hadiri HUT ke-57 Perwala, Sekjen MPR Siti Fauziah Dorong Penguatan Peran Perempuan

Jumat, 08 Agustus 2025 – 17:44 WIB
Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah saat menghadiri perayaan HUT ke-57 Perwala yang berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/8). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada Persatuan Wanita Lampung (Perwala) yang telah memasuki generasi ketiga.

Hal itu disampaikannya saat mewakili Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menghadiri acara perayaan HUT ke-57 Perwala di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/8).

“Ini merupakan suatu kebanggaan, bagaimana kita bisa merawat dan menjaga silaturahmi persaudaraan yang sudah berjalan selama tiga generasi dan memasuki usia ke 57 tahun,” kata Siti Fauziah.

Perempuan pertama yang menjabat Sekjen MPR itu juga mengatakan pentingnya peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dia juga menyoroti peran ganda perempuan masa kini yang tidak hanya aktif dalam organisasi, tetapi juga tetap menjalankan tanggung jawabnya dalam keluarga.

“Kelihatannya pekerjaan ibu-ibu di rumah itu mudah, padahal itu merupakan pekerjaan yang berat. Tetapi, ibu-ibu yang hadir hari ini sangat hebat karena mampu membagi waktu antara keluarga dan kegiatan organisasi,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Siti Fauziah juga menyampaikan perayaan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi saja, tetapi juga menjadi momentum refleksi dan motivasi bagi para perempuan yang ada di Indonesia.

Selain itu, juga dapat menjadi wadah pemberdayaan dan penguatan peran perempuan dalam masyarakat.

Ini pesan Sekjen MPR Siti Fauziah saat menghadiri HUT ke-57 Perwala yang berlangsung di di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jumat (8/8)

