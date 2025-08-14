Hadiri Kemah Akbar di Magetan, Ibas: Pramuka Bentuk Karakter Unggul

jpnn.com, MAGETAN - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menyampaikan kegiatan Pramuka bukan sekadar berkemah atau mengikuti upacara, tetapi merupakan wadah pembentukan karakter anak bangsa yang unggul—tangguh, mandiri, peduli, disiplin, jujur, dan amanah.

Dia menekankan pentingnya nilai persaudaraan dan persatuan di tengah perbedaan, serta perlunya belajar memimpin dan dipimpin sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan Dasar Darma Pramuka (sepuluh pedoman moral), agar generasi muda siap menjadi “tunas bangsa” yang membawa Indonesia menuju kejayaan pada 2045.

Hal tersebut ditegaskan Ibas dalam acara Kemah Akbar Kabupaten Magetan 2025 bertajuk “Menjadi Generasi Tangguh: Mandiri, Bersatu, dan Cinta Tanah Air”, yang digelar di Magetan pada 9 Agustus 2025 lalu.

“Kami berkumpul di Alastuwo, tidak jauh dari Telaga Sarangan, dengan udara yang sejuk, hati penuh senyuman, dan suasana kedamaian. Kita sedang menghidupkan semangat Pramuka, semangat persaudaraan, dan menguatkan komitmen sebagai tunas bangsa,” ujarnya.

Dia mengingatkan api unggun bukan sekadar simbol kegiatan malam, tetapi juga merupakan lambang semangat yang harus terus terjaga.

“Api unggun di depan kita ini adalah simbol semangat yang tak pernah padam, harapan yang terus menyala, dan persatuan di tengah perbedaan,” tegasnya.

Ibas mengajak para anggota Pramuka untuk memaknai kegiatan kemah sebagai proses pembelajaran hidup.

“Berkemah bukan hanya sekadar tidur di tenda atau mengikuti upacara, tetapi menguji kemandirian, membentuk ketangguhan, dan belajar hidup di alam terbuka,” katanya.