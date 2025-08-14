Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Hadiri Kemah Akbar di Magetan, Ibas: Pramuka Bentuk Karakter Unggul

Kamis, 14 Agustus 2025 – 18:48 WIB
Hadiri Kemah Akbar di Magetan, Ibas: Pramuka Bentuk Karakter Unggul - JPNN.COM
Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menyampaikan kegiatan Pramuka bukan sekadar berkemah atau mengikuti upacara. Foto: MPR RI

jpnn.com, MAGETAN - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menyampaikan kegiatan Pramuka bukan sekadar berkemah atau mengikuti upacara, tetapi merupakan wadah pembentukan karakter anak bangsa yang unggul—tangguh, mandiri, peduli, disiplin, jujur, dan amanah.

Dia menekankan pentingnya nilai persaudaraan dan persatuan di tengah perbedaan, serta perlunya belajar memimpin dan dipimpin sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan Dasar Darma Pramuka (sepuluh pedoman moral), agar generasi muda siap menjadi “tunas bangsa” yang membawa Indonesia menuju kejayaan pada 2045.

Hal tersebut ditegaskan Ibas dalam acara Kemah Akbar Kabupaten Magetan 2025 bertajuk “Menjadi Generasi Tangguh: Mandiri, Bersatu, dan Cinta Tanah Air”, yang digelar di Magetan pada 9 Agustus 2025 lalu.

Baca Juga:

“Kami berkumpul di Alastuwo, tidak jauh dari Telaga Sarangan, dengan udara yang sejuk, hati penuh senyuman, dan suasana kedamaian. Kita sedang menghidupkan semangat Pramuka, semangat persaudaraan, dan menguatkan komitmen sebagai tunas bangsa,” ujarnya.

Dia mengingatkan api unggun bukan sekadar simbol kegiatan malam, tetapi juga merupakan lambang semangat yang harus terus terjaga.

“Api unggun di depan kita ini adalah simbol semangat yang tak pernah padam, harapan yang terus menyala, dan persatuan di tengah perbedaan,” tegasnya.

Baca Juga:

Ibas mengajak para anggota Pramuka untuk memaknai kegiatan kemah sebagai proses pembelajaran hidup.

“Berkemah bukan hanya sekadar tidur di tenda atau mengikuti upacara, tetapi menguji kemandirian, membentuk ketangguhan, dan belajar hidup di alam terbuka,” katanya.

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menyampaikan kegiatan Pramuka bukan sekadar berkemah atau mengikuti upacara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MPR RI  Pramuka  Karakter  berkemah  Ibas 
BERITA MPR RI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp