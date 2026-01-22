Hadiri Musprov VII Kadin Kalbar, OSO Ajak Pengusaha Terus Membangun Daerah

jpnn.com - PONTIANAK - Wakil Ketua Dewan Usaha Kadin Indonesia Oesman Sapta Odang (OSO) meminta para pengusaha yang tergabung dalam Kadin Kalimantan Barat untuk terus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di daerah.

Dia mengingatkan para pengusaha agar menjadikan organisasi itu sebagai wadah perjuangan untuk masyarakat dan kepentingan pembangunan daerah.

"Kadin (Kalbar) ini harus berkontribusi untuk daerah, bukan hanya untuk kantong sendiri. Kadin harus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat daerah yang penghasilannya bisa menghidupkannya,” kata OSO.

Dia menyampaikan itu saat berpidato pembukaan Musyawarah Provinsi VII Kadin Kalimantan Barat bertajuk Sinergi Pengusaha Kalbar Mendorong Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045 di Hotel Alimoer, Kubu Raya, Kalbar, Kamis (22/1).

Musprov itu dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan.

Hadir pula Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Koordinator Wilayah Kalimantan Andi Yuslim Patawari, Ketua Umum Kadin Kalbar Santyoso Tyo, sejumlah jajaran Kadin Kalbar.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, akademisi Rocky Gerung, anggota DPD Daud Yordan, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, Kapolda Kalbar Irjen Pipit Rismanto dan forkopimda Kalbar, juga turut hadir pada acara tersebut.

Lebih lanjut OSO berharap Kadin Kalbar harus bisa kompak dan solid. Kadin Kalbar harus menjalin kerja sama dengan pemda dalam membangun daerah ini.