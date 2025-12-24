Hadiri Pelantikan DPP Perbasi, Menpora Dorong Roadmaps untuk Pacu Prestasi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir, berharap cabang olahraga bola basket bisa menjadi cabor unggulan.

DPP Perbasi diharapkan membuat roadmaps menuju prestasi hingga ke Olimpiade.

"Saya harap nanti bola basket bisa masuk menjadi salah satu cabor unggulan, tetapi harus serius benar-benar membangun bola basket nasional. Semua cabor unggulan ini kami design menuju Olimpiade 2028," kata Menpora Erick di acara Pelantikan Serentak Pengurus DPD Perbasi Provinsi di Auditorium Wisma Menpora, Senayan, Jakarta, Jumat (21/11).

Baca Juga: IBL dan Perbasi Gandeng BNN untuk Edukasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Erick mengungkapkan konsolidasi menyeluruh untuk bola basket nasional harus menjadi ajang serius untuk menentukan roadmaps.

“Saya memiliki komitmen yang sama memajukan seluruh cabor terutama yang masuk dalam 17 cabor unggulan dan cabor-cabor yang lainnya," imbuhnya.

Erick melanjutkan saat dirinya menjadi manajer di bola basket banyak perkembangan yang dialami, intinya adalah bekerja keras bersama, kompak dan saling mendukung dalam kepengurusan.

"Saya berharap ini roadmaps bola basket Indonesia. Di awali dulu kita meraih medali perak pertama tahun 2001 tapi ini terus meningkat. Dengan kerja keras semua di Perbasi meraih dua medali emas putra dan putri. Ini tidak mungkin Pak Budi kerja sendiri harus semua kompak dan mendukung," ujarnya.

Erick mengaku sangat menyukai basket, karena figur-figur yang mau kerja untuk basket.