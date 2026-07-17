Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Hukum

Hadiri Pemusnahan Barbuk di Maros, Bea Cukai: Sinergi APH Perkuat Perlindungan Masyarakat

Jumat, 17 Juli 2026 – 17:23 WIB
Hadiri Pemusnahan Barbuk di Maros, Bea Cukai: Sinergi APH Perkuat Perlindungan Masyarakat - JPNN.COM
Bea Cukai Makassar menghadiri kegiatan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus yang diselenggarakan Kejaksaan Negeri Maros pada Kamis (2/7). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MAROS - Bea Cukai Makassar menghadiri kegiatan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus yang diselenggarakan Kejaksaan Negeri Maros pada Kamis (2/7).

Kegiatan tersebut turut melibatkan berbagai aparat penegak hukum (APH) sebagai bentuk sinergi dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.

Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Krisna Wardhana mengatakan sejumlah barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan instansi yang dipimpinnya yang sebelumnya telah melalui proses penyidikan dinyatakan lengkap atau P-21, kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Maros hingga memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Baca Juga:

Krisna mengungkapkan pemusnahan barang bukti menjadi tahapan penting untuk mencegah barang ilegal kembali masuk ke rantai distribusi.

Langkah tersebut sekaligus memberikan kepastian hukum atas penanganan perkara serta menunjukkan komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari dampak peredaran barang ilegal.

Bagi masyarakat, keberadaan barang ilegal tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga dapat mengancam keamanan dan keselamatan apabila barang yang beredar tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

Di sisi lain, peredaran barang ilegal juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat karena merugikan pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai peraturan.

Karena itu, kolaborasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum.

Bea Cukai Makassar menghadiri kegiatan Pemusnahan barbuk yang diselenggarakan Kejari Maros

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pemusnahan barang bukti  Barbuk  Bea Cukai  Bea Cukai Makassar  perlindungan masyarakat  APH  aparat penegak hukum 
BERITA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp