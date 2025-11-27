Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Hadiri Pemusnahan Barbuk Hasil Penindakan di Malang, Bea Cukai Tegaskan Komitmen Ini

Kamis, 27 November 2025 – 14:49 WIB
Hadiri Pemusnahan Barbuk Hasil Penindakan di Malang, Bea Cukai Tegaskan Komitmen Ini - JPNN.COM
Bea Cukai Malang turut hadir dalam pemusnahan barang bukti hasil penindakan yang dilaksanakan Kejaksaan Negeri Kota Malang pada Kamis (20/11). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Malang menghadiri pemusnahan barang bukti hasil penindakan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), termasuk rokok dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal.

Kegiatan tersebut dilaksanakan Kejaksaan Negeri Kota Malang dengan turut melibatkan berbagai pihak terkait pada Kamis (20/11).

Seperti Bea Cukai Malang, pemusnahan juga dihadiri Kejaksaan Negeri Kota Malang, turut hadir Polresta Malang, BPOM, Dinas Kesehatan Kota Malang, BNN Kota Malang serta Satpol PP Kota Malang

Baca Juga:

Kepala Kantor Bea Cukai Malang Johan Pandores mengatakan selain upaya tindak lanjut terhadap barang hasil penindakan, pemusnahan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam penegakan hukum di wilayah Malang.

“Kami pun turut berkontibusi," kata Johan Pandores dalam keterangannya, Kamis (27/11).

Dia menyampaikan salah satu barang bukti yang dimusnahkan adalah rokok dan MMEA ilegal yang berasal dari pelimpahan barang bukti hasil penindakan Bea Cukai Malang.

Baca Juga:

Ke depan, lanjut Johan, Bea Cukai Malang berkomitmen untuk terus memperkuat penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai.

Langkah tersebut dilakukan demi melindungi masyarakat dari peredaran BKC ilegal dan mengamankan penerimaan negara. (mrk/jpnn)

Kepala Kantor Bea Cukai Malang Jonan Pandores menegaskan komitmen instansinya untuk terus memperkuat penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pemusnahan barang bukti  Bea Cukai Malang  Penegakan Hukum  rokok  MMEA ilegal  Bea Cukai  Johan Pandores 
BERITA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp